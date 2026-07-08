لبنان يدين الهجوم الإيراني على دول الخليج

وأعربت الخارجية في بيان عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول ، مشددة على أن أمن دول هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن أي اعتداء عليه يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام الكامل بقرار رقم 2817، مؤكدة تأييد للدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، مطالبة إياه بتحمل مسؤولياته كاملة في ضمان تنفيذ القرار ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة.وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار حرص لبنان على استقرار المنطقة ودعمه