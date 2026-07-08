الكويت تكشف تفاصيل القصف الإيراني فجر اليوم

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أعلنت ، اليوم الاربعاء، التعامل مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي فجر اليوم.





وذكرت الوازرة في بيان، ان الدفاعات الجوية تعاملت مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي فجر اليوم.



وكان الإيراني قد اعلن تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر بالبحرين وقاعدة بالكويت بالصواريخ والمسيرات.