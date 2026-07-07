أسعار النفط تسجل ارتفاعا وتتجاوز 74 دولارا للبرميل

وسجلت تسليم سبتمبر ارتفاعا بنسبة 2.4% ليصل سعر البرميل إلى 73.69 دولارا، قبل أن يواصل الصعود ويتجاوز مستوى 74 دولارا بعد دقائق، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 30 يونيو الماضي.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط (WTI) تسليم أغسطس بنسبة 2.22% لتصل إلى 70.07 دولارا للبرميل.



وتأتي هذه القفزة في الأسعار في وقت يتزايد فيه القلق بشأن أمن إمدادات ، خاصة في ظل استمرار التوترات في منطقة ، والتي تشهد تصعيدا متصاعدا بين وإيران على خلفية التنافس على ، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.