عالميا.. اسعار النفط تواصل الارتفاع في التعاملات المبكرة

‎وبحلول الساعة 00:54 بتوقيت ‌غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 1% إلى 78.8 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.01% إلى 74.26 دولار.‎وقبل ذلك، بلغ الخامان القياسيان عند التسوية أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بقصف مساء أمس.‎وقال إنه نفذ ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من قول إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب قد "انتهى".