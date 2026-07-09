بين الارتفاع والانخفاض.. اخر تحديث لاسعار الذهب في العراق



ـ اقتصاد



تنشر نيوز أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الخميس، المصادف 9 تموز .2026





وسجل سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بلغ 857 ألف دينار، مقابل 853 ألف دينار للشراء.



وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 890 ألفاً و900 ألف دينار.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.