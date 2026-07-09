البنك المركزي يعلن زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب بشأن الضربات على إيران: رد على قيام طهران بقصف السفن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البنك المركزي يعلن زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اقتصاد

2026-07-09 | 08:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البنك المركزي يعلن زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
81 شوهد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقال البنك المركزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "في إطار توجهاته الرامية إلى توظيف أدوات السياسة النقدية، ولا سيما سياسات التيسير الائتماني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي (2024–2029)، يواصل البنك المركزي العراقي تعزيز مبادراته التنموية بما يوسع فرص الوصول إلى التمويل، ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وعلى امتداد محافظات العراق".
واضاف، أن "وفي هذا الإطار، أطلق البنك المركزي المبادرة الأولى والتي تتضمن زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز سيولة المصارف، بما يمكنها من تمويل تلك المشاريع، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، والإسهام في تضييق فجوة التمويل، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، واستحداث فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع، ان "المبادرة الثانية التي أطلقها تتضمن تطوير وتعزيز مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار التزامه بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة تمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة من اقتناء والاستفادة من منظومات الطاقة المتجددة، ولا سيما منظومات الطاقة الشمسية".
واوضح ان" المبادرة تعتمد على ضوابط وآليات جديدة تسهم في تخفيف شروط الاقتراض وتيسير إجراءات الحصول على التمويل".
وفي سياق تعزيز كفاءة تنفيذ هذه المبادرات، اوضح البيان أن "البنك المركزي العراقي يعمل على توسيع قنوات التمويل عبر زيادة عدد المصارف المشمولة بتقديم قروض المبادرات التنموية، واعتماد آليات جديدة بالتعاون مع المصارف تسهم في تسريع إجراءات دراسة طلبات التمويل، وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع مستويات الشمول المالي في العراق، وزيادة أعداد المستفيدين من مبادرات البنك المركزي العراقي، وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أن "تجسيداً لهذه التوجهات، يواصل البنك المركزي العراقي توظيف أدوات السياسة النقدية غير التقليدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم أولويات التنمية في مختلف محافظات العراق، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي".

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
Play
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
Play
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
Play
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Play
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Play
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
Play
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
Play
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
Play
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
Play
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Play
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Play
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
Play
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06

اخترنا لك
بين الارتفاع والانخفاض.. اخر تحديث لاسعار الذهب في العراق
04:45 | 2026-07-09
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:43 | 2026-07-09
عالميا.. اسعار النفط تواصل الارتفاع في التعاملات المبكرة
03:15 | 2026-07-09
سعر خام "برنت" يتجاوز 80 دولارا للبرميل
13:09 | 2026-07-08
الأسعار تتغير.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:48 | 2026-07-08
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
07:50 | 2026-07-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.