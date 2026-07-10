أسعار النفط تواصل الارتفاع مع اغلاق هرمز

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت ، صعدت 19 سنتًا، أو 0.25%، إلى 76.49 دولار للبرميل.غرب الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو 0.26%، إلى 72.27 دولار.وعلى أساس أسبوعي، يتجه لتحقيق مكاسب نسبتها 6%، والخام الأمريكي 5%.وقالت ، مؤسسة شركة المتخصصة في تحليل أسواق النفط: "تراجعت الأسعار عن مستويات منتصف الأسبوع، لكن لا تزال هناك علاوة مخاطر كبيرة مع توقف شبه تام لحركة المرور عبر ، دون مؤشرات واضحة على متى يمكن استئناف العمل بشكل طبيعي".وتسبب تجدد القتال في تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز قبل الحرب.