البرلمان يفتح ملف تخفيض حصة الدولار للمسافر واستضافة لمحافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل

وقال رئيس اللجنة لـ ، ان "اللجنة ستستضيف الأسبوع المقبل محافظ البنك المركزي"، مبينا ان "اول سؤال سيتوجه له حول الجدوى من تخفيض حصة المسافر للدولار من 3 الاف دولار الى الفين دولار".وأضاف ان "هناك ملاحظات على الية توزيع الدولار للمسافرين كونها تتضمن اذلال وفساد وابتزاز ومحسوبية"، معربا عن امله ان "تكون إجراءات منح الدولار للمسافرين اسهل وتصل الى المواطن المستحق فعلا".