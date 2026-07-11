"بافي" يضرب شرق الصين وإجلاء نحو مليوني شخص

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة لإعصار "بافي" (Bavi) حوالي 144 كيلومترا في الساعة (90 ميلا في الساعة) وهو ما يعادل الفئة 1 على مقياس سافير - لرياح ، عندما وصل إلى اليابسة في حوالي الساعة 11:20 مساء بالتوقيت المحلي (15.20 بتوقيت غرينتش)، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم إجلاء أكثر من 1.7 مليون شخص من جميع أنحاء حيث تقع مدينة تايتشو، إلى جانب أكثر من 100 ألف شخص من المجاورة وبكين، ونحو 34 ألف شخص من شنغهاي.وعلى الرغم من استمرار تباطؤ إعصار "بافي" وضعفه في مساره الشمالي الغربي، إلا أنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا بسبب الحجم الهائل للرطوبة التي يحملها داخل نطاقاته المطرية، والتي تبلغ مساحتها تقريبا مساحة .وفي وقت سابق ضرب إعصار "بافي" سلسلة جزر ساكيشيما الجنوبية في ومر بالقرب من شمال تايوان.وفي حين لم تُبلغ اليابان وتايوان حتى الآن عن أي وفيات جراء الإعصار، فقد توفي 17 شخصا في بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبها موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعززة، والتي تفاقمت بسبب تأثير إعصار بافي.