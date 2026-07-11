تحديث جديد بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 854 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 851 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 885 ألف دينار و895 ألفاً.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.