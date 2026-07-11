الدولار يواصل الانخفاض.. اسعار جديدة في السوق العراقية

– اقتصادي

تشهد أسعار صرف الدولار، انخفاضا في التعاملات الصباحية لليوم السبت.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً.

