تحذير: أسعار النفط قد تغادر نطاقها الحالي مطلع 2027

وقال ديسكالزي إن السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية أسهم حتى الآن في الحد من ارتفاع الأسعار، لكنه أشار إلى أن هذه المخزونات ليست غير محدودة، ما يجعل استمرار الاعتماد عليها محفوفًا بالمخاطر.وأضاف أن الحل طويل الأمد يكمن في تعزيز أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الإمدادات ومساراتها، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الطلب على الطاقة.وأشار إلى أن المخزونات النفطية العالمية واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في تقنيات ومراكز البيانات، وهو ما يزيد من أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة.