الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في أسواق بغداد

تفاصيل الأسعار في البورصات المحلية:سجلت أسعار الدولار في بورصتي "الكفاح" و" " ببغداد انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت اليوم 153.300 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ 153.750 ديناراً التي سجلتها يوم أمس السبت.الأسعار في محال الصيرفة:وفي الأسواق المحلية (محال الصيرفة) في ، انخفضت أسعار البيع والشراء وفقاً لما رصده مراسلنا:سعر البيع: 153.750 ديناراً لكل 100 دولار.سعر الشراء: 152.750 ديناراً لكل 100 دولار.يأتي هذا الانخفاض في إطار التذبذب المستمر الذي تشهده الأسواق الموازية، وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين لحركة التداولات اليومية.