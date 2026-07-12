الطاقة الدولية تحذر من ضغوط على إمدادات البنزين والديزل

وأشارت الوكالة إلى أن اضطرابات شحنات المنتجات النفطية المرتبطة بروسيا والشرق الأوسط أسهمت في تقليص المعروض، مبينة أن الهجمات والقيود على صادرات الروسية، إلى جانب التوترات الإقليمية، أثرت في قدرة بعض على تلبية الطلب.وأضافت أن هذه التطورات رفعت هوامش التكرير عالمياً، مع تسجيل مستويات مرتفعة لأسعار البنزين والديزل مقارنة بأسعار الخام، محذرة من أن أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية قد يزيد الضغوط على سلاسل الإمداد.ولفتت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد ينعكس على تكاليف النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يضيف ضغوطاً على التضخم العالمي، فيما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية وتقارير الطاقة المقبلة لتحديد اتجاهات الأسعار.