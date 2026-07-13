الدولار يعاود الارتفاع مع تجدد الهجمات بالشرق الأوسط

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.07 نقطة، بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.2% عن ⁠المستوى عند ختام التعاملات يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 يوليو 2026.وقال محلل السوق لدى "آي جي" في : "بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي وفي مطلع هذا الأسبوع، تحرك الدولار تبعا لذلك، وكان سعر النفط الخام هو المحرك الرئيسي".وأضاف "هذا يثير مجددا المخاوف من ‌أنه ⁠إذا ارتفعت أسعار الطاقة من هذا المستوى، فقد نبدأ في رؤية تقديم مواعيد رفع أسعار الفائدة".ويميل المتعاملون بأغلبية بسيطة إلى توقعات رفع (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية العام.ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة "لسي إم إي"، ⁠تشير العقود الآجلة للفائدة الأمريكية إلى احتمال بنسبة 52.1% لحدوث زيادتين أو أكثر لأسعار الفائدة بحلول موعد اجتماع في 2026، مقارنة باحتمال 47.6% يوم الجمعة.