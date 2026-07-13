الذهب يواصل الهبوط في الأسواق العراقية

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 846 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 842 ألف دينار.وفي محال الصياغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 875 ألفاً و885 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.