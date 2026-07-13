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مصرف التنمية الدولي يطور منظومة متكاملة لخدمات توطين الرواتب بحلول مصرفية وعوائد تنافسية
اقتصاد
2026-07-13 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
أعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الاثنين، مواصلة تطوير منظومة متكاملة لخدمات توطين الرواتب، تستهدف موظفي القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيته الرامية إلى تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تعزز الاستقرار المالي وترتقي بجودة حياة العملاء.
وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، سائد زريقات، إن "المصرف ينظر إلى توطين الراتب بوصفه بوابة للحصول على منظومة مصرفية متكاملة، وليس مجرد خدمة لتحويل الراتب، مشيراً إلى استمرار تطوير الحلول التمويلية والاستثمارية والرقمية بما يمنح العملاء قيمة مضافة ويساعدهم على إدارة مواردهم المالية بمرونة أكبر".
وأوضح أن "منظومة التوطين توفر باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، تشمل حلولاً تمويلية وادخارية واستثمارية، إلى جانب خدمات مصرفية رقمية تتيح للعملاء إدارة حساباتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان."
وأشار إلى أن "أبرز المزايا المقدمة لعملاء التوطين تتضمن قرضاً تمويلياً يصل إلى 60 مليون دينار عراقي بفترة سداد تمتد إلى 7 سنوات، فضلاً عن بطاقات ائتمانية تتيح تمويلاً يصل إلى ستة أضعاف الراتب، بالإضافة إلى حسابات ادخارية واستثمارية بعوائد تنافسية".
ويوفر المصرف خيارات لتنمية المدخرات وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:
https://www.idb.iq/iq/ar/retail/loans#loanId=1
وأكد المصرف "توفير خدمات مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في مختلف المحافظات، بما يضمن سهولة الوصول إلى
الخدمات المصرفية
."
وجدد المصرف "التزامه بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يواكب تطلعات العملاء، ويعزز دوره في دعم الشمول المالي والقطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في
العراق
".
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