ارتفاع إنتاج النفط العراقي خلال حزيران بنحو 446 ألف برميل يومياً

وأشار التقرير إلى أن إنتاج تحالف أوبك+ ارتفع خلال حزيران بنحو 2.999 مليون برميل يومياً ليبلغ 36.278 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع زيادة إنتاج دول إلى 22.002 مليون برميل يومياً.وبيّن التقرير أن الإمارات سجلت أكبر زيادة في الإنتاج داخل التحالف، فيما جاءت في مقدمة الدول التي انخفض إنتاجها، بتراجع بلغ 99 ألف برميل يومياً ليصل إلى 6.847 مليون برميل يومياً.وكان تحالف أوبك+ قد اتفق مطلع تموز الجاري على زيادة الإنتاج خلال آب المقبل بمقدار 188 ألف برميل يومياً، ضمن خطة التدرج في إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج.