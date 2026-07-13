أسعار جديدة للدولار في التعاملات المسائية

– اقتصادي

تشهد أسعار صرف الدولار امام الدينار، شبه استقرار في التعاملات الصباحية والمسائية التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا للتعاملات المسائية لليوم الاثنين، فقد بلغت أسعار الصرف في محال الصيرفة 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجل سعر الشراء 153,000 دينار.

