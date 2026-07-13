أسعار النفط تقفز 5% بعد إعلان ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران

وجاء الارتفاع في أسعار الخام مع تصاعد التوترات بشأن ، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط عالمياً، بعد إعلان أن ستتولى ما سماه "حماية المضيق" وفرض قيود على السفن الإيرانية والجهات المرتبطة بها بنسبة 20% من قيمة الشحنة.ويخشى المستثمرون من أن تؤدي أي اضطرابات في حركة الشحن عبر المنطقة إلى زيادة مخاطر الإمدادات، ما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالات ارتفاع تكاليف النقل والطاقة خلال الفترة المقبلة.