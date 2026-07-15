بعد هرمز.. الحرس الثوري يهدد بإغلاق طرق تصدير النفط والغاز في المنطقة

وأضاف أن صادرات النفط والغاز في المنطقة يجب أن تكون متاحة للجميع، أو لا تكون لأحد.وأشار الإيراني إلى أن " أغلقت الطرق البحرية أمام السفن عبر نشر قراصنتها في بذريعة السيطرة على ، وحرمت العالم من نفط وغاز المنطقة".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية.يأتي ذلك بينما أعلن الحرس الثوري، أنه "عمليات رده بالمثل على اعتداءات مستمرة"، مشيرا إلى أنه استهدف بالمسيرات للمرة الثانية تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، ودمر مركزا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، كما استهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في .وكانت أعلنت اليوم الأربعاء أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد ، وأنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت الأمريكية أنها نفذت هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية، مشددة على أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية فرض الحصار البحري. ولفتت إلى أن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية.