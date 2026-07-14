الدولار ينخفض قليلا في بغداد ويسجل ارتفاعا باربيل



سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، تراجعاً في اسواق مقابل ارتفاعها في ، بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 154000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 135700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153600 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 154000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153000 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 135700 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 153600 دينار مقابل 100 دولار.