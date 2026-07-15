تراجع إنتاج النفط الصيني إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا

وأظهرت بيانات الصيني، انخفاض إنتاج بنسبة 17.7% على أساس سنوي ليبلغ 51.24 مليون ، فيما تراجع إنتاج النفط الخام المحلي بنسبة 0.5% إلى 18.12 مليون طن خلال الشهر ذاته.وفي المقابل، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في ، إذ سجل إنتاج الغاز نمواً سنوياً بنسبة 1.1%، بينما ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 2% خلال حزيران، في وقت واصلت الاعتماد على مخزوناتها النفطية لتعويض انخفاض الواردات وتراجع الإمدادات.