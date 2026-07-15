الدولار يسجل تراجعاً جديداً مع إغلاق التداولات في الاسواق المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الأربعاء، تراجعاً في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 153,250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 152,800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 152,700 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 153,250 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 152,800 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 152,700 دينار مقابل 100 دولار.