رويترز: تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة إثر هجوم بطائرة مسيرة

وذكرت المصادر للوكالة أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار تذكر، إلا أنه دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية، شملت تعليق عمليات تحميل النفط في حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامة المنشآت والكوادر العاملة.كما أفاد مصدر مسؤول في شركة موانئ ، بتعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة داخل المياه الإقليمية العراقية، مؤكداً توقف عمليات التصدير بشكل مؤقت. وقال المصدر، إن "طائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط كانت متواجدة ضمن المياه الإقليمية العراقية"، مبيناً أن "إدارة الموانئ قررت إيقاف عمليات تصدير النفط مؤقتاً كإجراء احترازي عقب الحادثة".ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو التقديرات الرسمية للأضرار الناتجة عن تعطل عمليات التحميل.