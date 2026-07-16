عالميا.. انخفاض أسعار الذهب مع تزايد مخاوف الصراع

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.38% إلى 4036.40 دولار للأونصة.فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.87% إلى 4025.16 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال محلل الأبحاث في "إندوس آند سكيوريتيز" غيغار تريفيدي "ينخفض سعر الذهب مع استمرار الهجمات المتصاعدة في ⁠الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع، ما يبقي المخاوف حيال التضخم".وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في في يونيو 2026، وسط تراجع في تكلفة منتجات الطاقة ما عزز دلائل على أن التضخم كان يتراجع قبل التصعيد الأحدث في الصراع.ومع ذلك، لم يكن هذا ⁠التباطؤ كافيا لإقناع الأسواق المالية باستبعاد رفع مجلس (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا العام.وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا بنسبة ⁠73% لأن يرفع أسعار الفائدة في المقبل.