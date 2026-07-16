مع إغلاق البورصة.. إليكم أسعار صرف الدولار في العراق

تنشر ، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في واربيل، مع إغلاق تداولات نهاية الأسبوع.



سعر البيع: 153500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153150 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 153500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 152500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153250 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 153150 ديناراً مقابل 100 دولار.