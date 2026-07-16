مصرف التنمية الدولي يعزز خدماته المصرفية للشركات بحلول مالية متكاملة تدعم النمو والاستثمار

أكد مصرف التنمية الدولي، مواصلته ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق لقطاع الأعمال في ، من خلال تقديم الحلول والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، وتمكينها من التوسع والنمو محلياً وإقليمياً.





واضاف البيان، "كما يقدّم المصرف حلولاً متخصصة في خدمات والاستشارات المالية، بما يساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بكفاءة، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم خططها التشغيلية والاستثمارية، وفق أفضل الممارسات المصرفية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ".



وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، سائد زريقات "يبدأ نجاح الشركات بوجود شريك مصرفي يفهم متطلبات الأعمال ويواكب تطلعاتها. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير حلول مصرفية متكاملة تمكّن الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، وتعزز قدرتها على التوسع والاستثمار وتمنحها المرونة اللازمة لمواكبة متغيرات السوق، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.



ويستند مصرف التنمية الدولي في تقديم هذه الخدمات إلى قاعدة رأسمالية قوية، ونسب كفاية رأس مال مرتفعة، إلى جانب التزامه الكامل بالضوابط التنظيمية الصادرة عن ، الأمر الذي مكّنه من بناء سجل راسخ في إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي تحظى بثقة واعتماد الشركات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية.



للتعرف على الحلول والخدمات المبتكرة للشركات، اضغط على الرابط وقال المصرف في بيان، انه "انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع الخاص، يقدّم مصرف التنمية الدولي مجموعة متكاملة من الحلول المالية والمصرفية، تشمل التمويل، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وإدارة النقد، وخدمات التجارة الدولية، وفتح حساب الشركات, وتوطين رواتب الموظفين, وتوفير بطاقات بسقوف عالية محلياً, وتوفير بطاقات ائتمانية بما يمكّن الشركات من إدارة أعمالها بمرونة وكفاءة، ويدعم خططها الاستثمارية".واضاف البيان، "كما يقدّم المصرف حلولاً متخصصة في خدمات والاستشارات المالية، بما يساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بكفاءة، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم خططها التشغيلية والاستثمارية، وفق أفضل الممارسات المصرفية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ".وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، سائد زريقات "يبدأ نجاح الشركات بوجود شريك مصرفي يفهم متطلبات الأعمال ويواكب تطلعاتها. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير حلول مصرفية متكاملة تمكّن الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، وتعزز قدرتها على التوسع والاستثمار وتمنحها المرونة اللازمة لمواكبة متغيرات السوق، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.ويستند مصرف التنمية الدولي في تقديم هذه الخدمات إلى قاعدة رأسمالية قوية، ونسب كفاية رأس مال مرتفعة، إلى جانب التزامه الكامل بالضوابط التنظيمية الصادرة عن ، الأمر الذي مكّنه من بناء سجل راسخ في إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي تحظى بثقة واعتماد الشركات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية.للتعرف على الحلول والخدمات المبتكرة للشركات، اضغط على الرابط https://www.idb.iq/iq/ar/corporates