الزيدي يؤكد لإكسون موبيل اهتمام العراق بإنهاء احتياجه من استيراد الغاز

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
11:00 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن استهداف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570377-639198439151555505.jpeg
الزيدي يؤكد لإكسون موبيل اهتمام العراق بإنهاء احتياجه من استيراد الغاز
اقتصاد
2026-07-16 | 20:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
173 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، الجمعة، اهتمام الحكومة بإنهاء احتياج
العراق
من استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "عقد رئيس
مجلس الوزراء
، السيد علي فالح الزيدي، فجر اليوم الجمعة بتوقيت
بغداد
، جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة
إكسون موبيل
الأمريكية السيد
دارين
وودز
، ومجلس إدارة الشركة الرائدة في مجال تقنيات القطاع النفطي، في مقر الشركة بمدينة هيوستن، وبحضور؛ وزيري النفط والكهرباء وعدد من المستشارين".
وأشار
رئيس الوزراء
، خلال المباحثات، إلى "عزم الحكومة المضي في تطوير القطاعات الإنتاجية والتصديرية النفطية، والعمل على رفع قدرات
العراق
في مجال التصفية والتكرير"، داعياً الشركة إلى الإسهام في هذه الخطط الطموحة، واختصار الوقت والمباشرة السريعة، وتعزيز الشراكة والاستثمار طويل الأمد في العراق.
ونقل البيان عن الزيدي تأكيده اهتمام الحكومة بإنهاء احتياج العراق من استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وضرورة جمع كل الغاز المصاحب، وإنهاء عملية الحرق الملوثة للبيئة، في ظل تحديات اقتصادية تدفع نحو تنويع العوائد ذات القيمة المضافة، وإضافة
وحدات
جديدة للتصفية، بالتعاون مع
إكسون
موبيل، بما تمتلكه من تقنيات متقدمة في ميدان الصناعة النفطي.
من جانبه، عرض وودز إيجازاً عن أنشطة الشركة في العراق والمنطقة وقدراتها، مؤكداً أن الساحة النفطية العراقية تعدّ ساحة واسعة للفرص والاستثمار، مع أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية وتقليل التلوث، موضحاً رغبة شركته بالتعاون الوثيق مع العراق.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير المالية يؤكد للسفير التركي اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية المستدامة
12:01 | 2026-07-02
فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن لإنهاء الصراع
04:26 | 2026-06-28
النرويج تؤكد اهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق
09:29 | 2026-06-04
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود "خطوات جيدة" في العراق: نتواصل مع الزيدي
08:17 | 2026-06-25
العراق
الزيدي
شركة إكسون موبيل الأمريكية
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
إكسون موبيل
علي الزيدي
مجلس إدارة
مجلس الو
سيد علي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
أمن
38.69%
05:43 | 2026-07-15
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
05:43 | 2026-07-15
فتوى تحرم تقاسم الإنترنت بين الجيران
منوعات
21.73%
13:20 | 2026-07-15
فتوى تحرم تقاسم الإنترنت بين الجيران
13:20 | 2026-07-15
صواريخ وطائرات مسيرة داخل صهريج نفط.. سوريا تكشف تفاصيل شحنة الأسلحة المضبوطة
دوليات
20.43%
06:17 | 2026-07-16
صواريخ وطائرات مسيرة داخل صهريج نفط.. سوريا تكشف تفاصيل شحنة الأسلحة المضبوطة
06:17 | 2026-07-16
التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي
محليات
19.15%
10:37 | 2026-07-16
التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي
10:37 | 2026-07-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
اخترنا لك
الزيدي يبحث مع "شيفرون" الأمريكية الاستثمار بالمشتقات النفطية وتوسعة الإنتاج وتعدد منافذ التصدير
13:00 | 2026-07-16
أسعار النفط ترتفع 1% بعد تقارير عن احتمال إغلاق مضيق باب المندب
10:29 | 2026-07-16
مع إغلاق البورصة.. إليكم أسعار صرف الدولار في العراق
09:30 | 2026-07-16
مصرف التنمية الدولي يعزز خدماته المصرفية للشركات بحلول مالية متكاملة تدعم النمو والاستثمار
09:07 | 2026-07-16
بيان رسمي صادر عن شركة دايكو العالمية
07:00 | 2026-07-16
رويترز: تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة إثر هجوم بطائرة مسيرة
05:38 | 2026-07-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.