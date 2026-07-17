الزيدي يؤكد لإكسون موبيل اهتمام العراق بإنهاء احتياجه من استيراد الغاز

أكد ، الجمعة، اهتمام الحكومة بإنهاء احتياج من استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.​

وقال مكتب في بيان، "عقد رئيس ، السيد علي فالح الزيدي، فجر اليوم الجمعة بتوقيت ، جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة الأمريكية السيد ، ومجلس إدارة الشركة الرائدة في مجال تقنيات القطاع النفطي، في مقر الشركة بمدينة هيوستن، وبحضور؛ وزيري النفط والكهرباء وعدد من المستشارين".

وأشار ، خلال المباحثات، إلى "عزم الحكومة المضي في تطوير القطاعات الإنتاجية والتصديرية النفطية، والعمل على رفع قدرات في مجال التصفية والتكرير"، داعياً الشركة إلى الإسهام في هذه الخطط الطموحة، واختصار الوقت والمباشرة السريعة، وتعزيز الشراكة والاستثمار طويل الأمد في العراق.



ونقل البيان عن الزيدي تأكيده اهتمام الحكومة بإنهاء احتياج العراق من استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وضرورة جمع كل الغاز المصاحب، وإنهاء عملية الحرق الملوثة للبيئة، في ظل تحديات اقتصادية تدفع نحو تنويع العوائد ذات القيمة المضافة، وإضافة جديدة للتصفية، بالتعاون مع موبيل، بما تمتلكه من تقنيات متقدمة في ميدان الصناعة النفطي.



من جانبه، عرض وودز إيجازاً عن أنشطة الشركة في العراق والمنطقة وقدراتها، مؤكداً أن الساحة النفطية العراقية تعدّ ساحة واسعة للفرص والاستثمار، مع أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية وتقليل التلوث، موضحاً رغبة شركته بالتعاون الوثيق مع العراق.