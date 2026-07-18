العراق يتفق مع أمريكا على إعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن تعرض خمسة جسور للاستهداف جنوبي البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يتفق مع أمريكا على إعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية

اقتصاد

2026-07-18 | 08:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يتفق مع أمريكا على إعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية
540 شوهد

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم السبت، اتفاق العراق والولايات المتحدة على إعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية.

وقال المكتب في بيان، انه "في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، ولقائه برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عقد محافظ البنك المركزي العراقي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية".

وأضاف البيان انه "قد أسفرت هذه الاجتماعات عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي، كما ستستعيد المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".

ويأتي هذا التفاهم – وفق البيان – "في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية".

وأشار الى ان "البنك المركزي العراقي جدد التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع انه "سيواصل البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة".

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، أن "هنالك (7) مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، وليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-17
Play
العراق في دقيقة 17-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-17
Play
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-17
عشرين
Play
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
Play
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
Play
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
Live Talk
Play
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
Play
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
Play
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
Play
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
Play
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
Play
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-17
Play
العراق في دقيقة 17-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-17
Play
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-17
عشرين
Play
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
Play
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
Play
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
Live Talk
Play
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
Play
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
Play
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
Play
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
Play
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
Play
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15

اخترنا لك
الدولار يسجل تراجعاً جديداً في العراق
09:26 | 2026-07-18
تحديث جديد في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم
05:24 | 2026-07-18
الدولار يبدأ الأسبوع على ارتفاع في الأسواق العراقية
03:38 | 2026-07-18
تراجع غير مسبوق بحركة هرمز.. 3 سفن فقط تعبر المضيق وسط تصاعد التوتر
09:40 | 2026-07-17
استعدادات مكثفة في الولايات المتحدة تسبق انطلاق المؤتمر الاستثماري العراقي - الأميركي
08:52 | 2026-07-17
خبراء اقتصاد: تطوير مشاريع الغاز في العراق ضرورة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاستيراد
06:43 | 2026-07-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.