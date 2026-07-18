الدولار يسجل تراجعاً جديداً في العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، السبت، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 153,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 152,950 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 153,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 152,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153,050 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 152,950 ديناراً مقابل 100 دولار.