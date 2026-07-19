الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد

تفاصيل الأسعار في البورصةوأفاد مراسل " "، بأن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في ، لتسجل 152,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس السبت 153,250 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في الصيرفاتأما في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد شهدت أسعار البيع والشراء انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,000 دينار مقابل 100 دولار.