المالية النيابية: قيمة الدولار ستنخفض اكثر

وقال رئيس اللجنة لـ ، ان "رفع العقوبات على عدد من المصارف سينعكس على سعر الدولار وانسيابيته والسوق الموازي"، مبينا ان "هذا الاجراء سيخدم السوق العراقي".وأضاف ان "ذلك سيخفض قيمة الدولار"، لافتا الى "اننا سنستضيف محافظ البنك المركزي في اللجنة لتوضيح الرؤية والاليات التي سيعتمدها بشأن هذا الملف".وذكر ان "المصارف ستعاود العمل بالدولار".وحول الموازنة، بين ان "الحكومة بدأت بإعداد الموازنة 2027 التي ستصل الى البرلمان في تشرين الأول"، لافتا الى ان "الموازنة ستقر قبل نهاية العام".