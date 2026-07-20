حراك نيابي لتشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إن " النيابية والبرلمان متوجهان نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لعدم وجود موازنة".وتابع، أن "عدم وجود غطاء قانوني للاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع قانون الاقتراض، وقد جرت مناقشته مع وزير المالية، والمسؤولين، ونحن الآن في طور تشريع القانون".ولفت إلى أن "القانون سيمنح الحكومة صلاحية البحث عن القروض، وهناك العديد من الدول التي يمكن الاقتراض منها، فضلاً عن "، مردفا أن " سيمنح، من خلال القانون، ، صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير ".