هبوط جديد في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 818 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 814 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 850 ألف دينار و860 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.