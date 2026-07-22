النفط يرتفع مع استمرار تصاعد وتيرة الحرب الأمريكية ـ الإيرانية

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل عند 85.24 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.07% عن سعر الإغلاق السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه عند 92.19 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.30% عن سعر التسوية السابق.ويأتي ذلك بعد أن بلغ سعر النفط أعلى مستوى له في 5 أسابيع عند ⁠التسوية أمس بعدما ضربت القوات الأمريكية أهدافا في جنوب وغربها، في حين شنت هجمات على منشآت أمريكية في والكويت والأردن.وأعلنت ، فجر الأربعاء، بدء موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الـ11 على التوالي بهدف "تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في ".