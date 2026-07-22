ارتفاع أسعار الدولار في بغداد

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في لتسجل 150,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 149,600 دينار.وفي السياق ذاته، صعدت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 150,750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 149,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار.