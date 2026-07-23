المالية النيابية تحسمها: لا موازنة لـ 2026.. وقانون الاقتراض يصل رئاسة البرلمان

وقال رئيس اللجنة، النائب ، إن "موازنة عام 2027 ما تزال غير واضحة المعالم، وهناك تسريبات تشير إلى أنها ستكون موازنة برامج وأداء أو موازنة بنود، ومن المؤمل أن تصل إلى خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما تترقب اللجنة إحالتها لمباشرة مناقشتها".وأضاف، أن "عام 2026 لن يشهد إقرار موازنة، الأمر الذي يتطلب إيجاد معالجات تشريعية لضمان استمرار الإنفاق العام"، مبيناً أن ""، مؤكداً أن "القانون سيمنح الحكومة الصلاحية القانونية للاقتراض لمعالجة جزء من الأزمة المالية، لاسيما في ظل تراجع بعض الإيرادات"، مشيراً إلى أن "جزءاً من مبالغ الاقتراض سيخصص لمحافظة ".وأوضح عواد، أن ""، مبيناً أن "المقترح يهدف إلى توفير حلول تشريعية للتحديات الإدارية والمالية، وإتاحة خيارات مرنة للموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة ودعم سوق العمل والقطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية وفقاً لما سينص عليه القانون عند إقراره".وأشار، إلى أن "اللجنة مستمرة في إعداد ومتابعة التشريعات ذات الأثر المالي والاقتصادي، والعمل على إنضاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتحقيق المصلحة العامة".من جانبه، قال عضو النيابية، النائب محمد ، إن "مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة الأمد جاء لمعالجة مشكلة كانت تتكرر سنوياً بسبب تضمين هذا الحكم ضمن قانون الموازنة، إذ ينتهي العمل به بانتهاء السنة المالية، ما يؤدي إلى تعطيل الاستفادة منه ويحرم عدداً كبيراً من الموظفين من التقديم على الإجازة".وأوضح، أن "".وأضاف الخفاجي، أن "المشروع يمنح الموظف خيارات قانونية مرنة للاستفادة من هذه الإجازات، كما يشمل أيضاً الموظفين العاملين بصفة عقد، على أن تُحدد آليات تطبيق ذلك من خلال تعليمات وضوابط تصدر بموجب القانون"، معرباً عن أمله في أن "يرى المشروع النور ليكون قانوناً دائماً يشمل جميع موظفي الدولة".وفي ما يتعلق بالموازنة العامة، أشار الخفاجي، إلى أن "المادة 11 من قانون رقم 6 لسنة 2019 أوجبت على مناقشة مشروع وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل عام".وبيّن أن "، بما يتيح للمجلس مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه تمهيداً لإقراره قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من كانون الثاني 2027"؟وأكد الخفاجي، أن "هذا هو المسار القانوني الذي حدده ، إلا أنه لم يُطبق في الحكومات السابقة"، داعياً الحكومة الحالية إلى "الالتزام بالمدد القانونية المحددة وإرسال مشروع الموازنة في موعده، بدلاً من إلى معالجات أو قوانين وقتية، مع ترشيد الإنفاق الحكومي بما يضمن حقوق المحافظات والتشكيلات والأفراد، وعدم العودة إلى خيار الموازنة الثلاثية في المرحلة الحالية".من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية ، إن ""، مؤكداً أن "القانون سيُدرج قريباً ضمن جدول أعمال مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليه".وأضاف كوجر، أن "إقرار القانون سيمنح الحكومة صلاحية الاقتراض من المؤسسات والمنظمات المالية الدولية أو من الدول، وفقاً للاحتياجات المالية والضوابط القانونية، بما يؤمن الموارد اللازمة لاستمرار تنفيذ الالتزامات الحكومية والمشاريع الخدمية".