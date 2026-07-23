الولايات المتحدة تستقبل أولى شحنات زيت وقود عراقي عبر سوريا

أفادت وكالة "رويترز" بأن بدأت للمرة الأولى، استيراد زيت وقود عراقي المنشأ جرى تصديره عبر الأراضي السورية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعي لتنويع منفذ تصديري جديد عبر البحر المتوسط، بعد أن دفعت الاضطرابات التي عطّلت حركة التجارة في إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل الإمدادات.

ويمثل هذا المسار البديل مؤشرا على توجه شركات الشحن العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لنقل الإمدادات بعيدا عن ، الذي شهد اضطرابات أدت إلى تعطل حركة التجارة والطاقة لفترة طويلة، ما أثر على صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.



ووفقا لبيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع الشحنات، قامت ثلاث ناقلات متوسطة الحجم من طراز "أفراماكس" بتحميل شحنات من زيت الوقود في ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو، قبل توجهها إلى موانئ على ساحل .



وأكدت مصادر مطلعة على عمليات أن الشحنات ذات منشأ عراقي، موضحة أن زيت الوقود نقل بواسطة شاحنات عبر الحدود العراقية السورية قبل تحميله في ميناء بانياس تمهيدا لتصديره إلى .



وكشفت "كبلر" ⁠أن هذه تعد أول شحنات زيت وقود من على الإطلاق تتجه إلى الولايات المتحدة.