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الولايات المتحدة تستقبل أولى شحنات زيت وقود عراقي عبر سوريا
اقتصاد
2026-07-23 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
316 شوهد
أفادت وكالة "رويترز" بأن
الولايات المتحدة
بدأت للمرة الأولى، استيراد زيت وقود عراقي المنشأ جرى تصديره عبر الأراضي السورية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعي
العراق
لتنويع منفذ تصديري جديد عبر البحر المتوسط، بعد أن دفعت الاضطرابات التي عطّلت حركة التجارة في
الخليج
إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل الإمدادات.
ويمثل هذا المسار البديل مؤشرا على توجه شركات الشحن العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لنقل الإمدادات بعيدا عن
مضيق هرمز
، الذي شهد اضطرابات أدت إلى تعطل حركة التجارة والطاقة لفترة طويلة، ما أثر على صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ووفقا لبيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع الشحنات، قامت ثلاث ناقلات متوسطة الحجم من طراز "أفراماكس" بتحميل شحنات من زيت الوقود في ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو، قبل توجهها إلى موانئ على ساحل
الخليج الأمريكي
.
وأكدت مصادر مطلعة على عمليات
الميناء
أن الشحنات ذات منشأ عراقي، موضحة أن زيت الوقود نقل بواسطة شاحنات عبر الحدود العراقية السورية قبل تحميله في ميناء بانياس تمهيدا لتصديره إلى
الولايات المتحدة
.
وكشفت "كبلر" أن هذه تعد أول شحنات زيت وقود من
سوريا
على الإطلاق تتجه إلى الولايات المتحدة.
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