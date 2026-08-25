الأجنبي اكثر من مليون.. سعر مثقال الذهب في السوق العراقية

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثلاثاء، في السوق العراقية ليتجاوز المستورد اكثر من مليون دينار للمثقال الواحد.

ويبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، مليون و15 ألفاً ومليون و25 ألف دينار.

بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 ألفاً و995 ألف دينار.