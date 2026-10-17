كركوك لتحسين البنزين.. 14.4 ألف برميل يومياً و300 مليون دولار إيرادات سنوية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف سبب رفض ترامب تطبيق العقوبات ضد روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كركوك لتحسين البنزين.. 14.4 ألف برميل يومياً و300 مليون دولار إيرادات سنوية

اقتصاد

2026-10-17 | 13:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كركوك لتحسين البنزين.. 14.4 ألف برميل يومياً و300 مليون دولار إيرادات سنوية
367 شوهد

تعد مشاريع معالجة المنتجات النفطية الوسيطة وتحويلها إلى مشتقات عالية القيمة، بحسب خبراء ومتخصصين في القطاع النفطي، أحد المسارات الاقتصادية لتعزيز قدرات قطاع التكرير في العراق، فضلاً عن أنها تسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود، في وقت تبرز فيه أهمية تطوير نماذج الاستثمار الصناعي لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الطاقات الإنتاجية، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء إنشائية إضافية.

ويوضح الخبراء أن "مشروع وحدة هدرجة النفثا وتحسين البنزين الاستثماري في محافظة كركوك، الذي أنشأته وشغّلته شركة البرهم العراقية ضمن شركة مصافي الشمال، يأتي بوصفه إحدى التجارب الاستثمارية في مجال الصناعات التكريرية، من خلال معالجة النفثا غير المعالجة وتحويلها إلى منتجات نفطية ذات قيمة اقتصادية أعلى، وفي مقدمتها البنزين المحسّن بأوكتان 92".

ويشير الخبراء الى أن "المشروع يعتمد على تقنيات مرخّصة من شركة (Honeywell UOP) الأمريكية (ABG)، ويتكون من ثلاث وحدات إنتاجية متكاملة، تشمل وحدة هدرجة النفثا بطاقة تصميمية تبلغ 14 ألفاً و400 برميل يومياً، لإزالة الكبريت والشوائب وتهيئة المادة الأولية للمعالجة، ووحدة الأزمرة بطاقة 6 آلاف برميل يومياً لرفع الرقم الأوكتاني للنفثا الخفيفة، فضلاً عن وحدة تحسين البنزين بطاقة 8 آلاف برميل يومياً لإنتاج مكونات البنزين المحسّن وفق المواصفات المعتمدة"، مبينين أن "الطاقة التصميمية لمعالجة النفثا تبلغ نحو 4.75 ملايين برميل سنوياً، بافتراض التشغيل لمدة 330 يوماً، فيما تشير بيانات المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز النفطي المسال تتراوح بين 150 و170 طناً يومياً، إلى جانب المشتقات النفطية الأخرى".

ويعزوا الخبراء الأهمية الاقتصادية لهذه المشاريع الى "زيادة القيمة المضافة للمواد النفطية المنتجة محلياً، إذ تتيح معالجة النفثا داخل العراق الاستفادة من الفارق بين قيمتها بوصفها مادة وسيطة وقيمة المنتجات النهائية المستخلصة منها، بما يعزز كفاءة استثمار الموارد النفطية ويحد من الحاجة إلى استيراد البنزين الجاهز، فضلا عن أن مشاريع تحسين البنزين تسهم في دعم استقرار تجهيز السوق المحلية، ولا سيما في المحافظات القريبة من مواقع الإنتاج، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلاً عن تنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والصيانة والتجهيز والخدمات الفنية".

وبحسب التقديرات المقدمة من الشركة المستثمرة، فإن "المشروع يستهدف الإسهام في تقليل استيراد البنزين بما يقارب 10 آلاف برميل يومياً، وتحقيق منفعة اقتصادية سنوية تتراوح تقديراتها بين 250 و300 مليون دولار، فيما يبقى تحديد الأثر الاقتصادي الفعلي مرتبطاً بمعدلات التشغيل والإنتاج وكلف المواد الأولية والمعالجة وكميات التجهيز للسوق المحلية".

وتذكر بيانات الشركة أن "أهمية هذه المشاريع لا تقتصر على الجانب الإنتاجي، بل تمتد إلى توفير فرص العمل وتطوير المهارات الفنية والهندسية، فهي توفر نحو 350 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص غير مباشرة في قطاعات النقل والتجهيز والصيانة والخدمات، مع تقديرات أوسع لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالنشاط الصناعي للمشروع".

وتشير البيانات الى أن "نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية يشكل أحد الجوانب المرتبطة بتطوير الصناعات التكريرية، من خلال إتاحة الفرصة للمهندسين والفنيين للعمل على منظومات المعالجة الحديثة واكتساب الخبرات التشغيلية اللازمة لإدارة المشاريع النفطية والصناعات التحويلية".

نماذج الاستثمار ودورها في تطوير قطاع التكرير

ويذكر الخبراء النفطيون أنه "في موازاة التوسع في الطاقات الإنتاجية، تبرز أهمية نماذج الاستثمار المعتمدة في إنشاء وتشغيل المصافي، ولا سيما أسلوب البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وأسلوب البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بوصفهما من الصيغ التي يمكن توظيفها لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في الصناعات النفطية".

ويوضح الخبراء أن "نموذج (BOOT) يقوم على تولي المستثمر تمويل إنشاء المشروع وتشغيله خلال مدة تعاقدية محددة، وفق آليات مالية يتفق عليها مع الجهة المستفيدة، على أن تنتقل ملكية المشروع إلى الدولة أو الجهة المتعاقدة بعد انتهاء المدة المحددة، في حين أن نموذج (BOO)، يعتمد على قيام المستثمر بتمويل المشروع وإنشائه وتملكه وتشغيله، من دون اشتراط نقل ملكيته إلى الدولة في نهاية مدة تشغيل محددة، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين وفق العقود والتراخيص والتشريعات النافذة".

وفي قطاع التكرير، يذهب الخبراء الى أنه "يمكن تطبيق نموذج (BOO) بصيغة تجارية يتولى بموجبها المستثمر شراء المواد النفطية الأولية من الدولة بأسعار وآليات تعاقدية محددة، ثم معالجتها داخل منشآته وتسويق المنتجات النهائية وفق الضوابط المعتمدة، وبموجب هذه الصيغة، يتحمل المستثمر كلف إنشاء المصفاة وتجهيز المعدات وتشغيل الوحدات الإنتاجية وصيانتها، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالإنتاج والتسويق، في حين تحصل الدولة على إيرادات بيع المواد الأولية، من دون أن تتحمل كلف إنشاء المشروع أو تدفع أجور تصفية للمستثمر".

وبحسب تلك الرؤية فإن "هذا النموذج يمكن أن يوفر مساراً إضافياً لتطوير الصناعات التكريرية من خلال استقطاب التمويل الخاص، وتخفيف الحاجة إلى التخصيصات الاستثمارية الحكومية المباشرة، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، مع احتفاظ الدولة بدورها التنظيمي والرقابي في تحديد المواصفات وضمان المنافسة والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.

وأكد الخبراء أن "الجدوى الاقتصادية لهذا الأسلوب تعتمد على طبيعة العقود المبرمة وآليات تسعير المواد الأولية وضمان انتظام تجهيزها، إلى جانب قدرة المستثمر على تسويق المنتجات وتحمل المخاطر التجارية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق استدامة المشاريع الصناعية".

التشغيل المستدام ومتطلبات التوسع الإنتاجي

المتخصصون في القطاع النفطي ينظرون الى استدامة المشاريع التكريرية بأنها "تتطلب توفير منظومة متكاملة من المتطلبات الفنية والمالية والإدارية، تشمل انتظام تجهيز المواد الأولية، وتأمين الطاقة اللازمة للتشغيل، وإجراء الصيانة الدورية، وتحديث المعدات والوحدات الإنتاجية، فضلاً عن وضوح الالتزامات التعاقدية بين الجهات الحكومية والشركات المستثمرة".

وتبرز أهمية هذه المتطلبات، بحسب المتخصصين، في "المشاريع التي تعتمد على وحدات معالجة مترابطة، إذ يمكن أن ينعكس أي انقطاع في المواد الأولية أو الطاقة أو الخدمات التشغيلية على معدلات الإنتاج وكلف المعالجة والقدرة على تجهيز الأسواق.

وفي مشروع كركوك، تشير المعلومات الفنية إلى "وجود توجه لإضافة معدات وحدة تحسين بنزين بطاقة 4 آلاف و200 برميل يومياً، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية المستهدفة، شريطة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإدخال المعدات وتشغيلها".

وتبين تلك المعلومات أن "تطوير القطاع يرتبط بتهيئة بيئة استثمارية مستقرة تسمح بإقامة مشاريع جديدة لمعالجة النفثا وزيت الوقود والغاز والمنتجات النفطية منخفضة القيمة، وتحويلها إلى البنزين والكيروسين وزيت الغاز والمنتجات البتروكيماوية، بما يعزز مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد العراقي".

وتؤشر هذه التوجهات إلى "أهمية الانتقال من التركيز على إنتاج المواد الأولية إلى توسيع حلقات التصنيع والتكرير، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ورؤوس الأموال والخبرات المحلية والأجنبية في تطوير البنية الصناعية للقطاع النفطي".

أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن شركة البرهم بالعدد (1160) في 15 تشرين الأول 2026، وموجهة إلى وزير النفط، أن "الشركة قدمت طلباً لإعادة العمل بأسلوب الاستثمار (BOO) في مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين في كركوك، بدلاً من نظام (BOOT) المعتمد بموجب العقد الاستثماري رقم (2) المؤرخ في 31 أيار 2015 وملحقاته.

وتضمن الطلب، بحسب الوثيقة، أن "تقوم الشركة باعتماد عقد تجهيز رئيسي لشراء النفثا غير المعالجة من شركة توزيع المنتجات النفطية، وفق الأسعار المعتمدة لدى وزارة النفط، مع تثبيت آليات التجهيز والتسديد وتسويق المنتجات وتحديد التزامات الجهات المعنية باتفاق رسمي، بما يتيح للشركة الاستمرار في تشغيل المشروع وفق نموذج تجاري قائم على شراء المادة الأولية وبيع المنتجات النهائية".

واقترحت الشركة أن "يتم تسوية أجور التصفية السابقة من خلال تجهيزها بمادة النفثا غير المعالجة واحتساب قيمتها مقابل مستحقاتها المالية، بعد التدقيق واستبعاد الكلفة المرتبطة بنقل ملكية المنشآت، مع دراسة نقل ملكية المشروع إليها وفق الضوابط القانونية والتعاقدية المعتمدة".

وأشارت الشركة في كتابها إلى "استمرار تشغيل المشروع وتأمين البنزين المحسّن منذ بدء التشغيل الفعلي في 8 أيلول 2025، رغم ما وصفته بتراكم مستحقات أجور التصفية وعدم استكمال فتح الاعتماد المستندي، فضلاً عن عدم توفير زيت الغاز اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وتأخر إجراءات إدخال معدات تطويرية إضافية".

وذكرت أن "هذه التحديات تسببت بضغوط مالية وتشغيلية متزايدة، مطالبة بمعالجة المستحقات والالتزامات التعاقدية خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تسلم الكتاب، ومحذرة من احتمال اضطرارها إلى إيقاف تشغيل المشروع في حال استمرار التعثر وعدم قدرتها على تحمل كلف التشغيل والصيانة".

وأكدت الشركة أن "طلب تعديل الأسلوب الاستثماري لا يمثل تنازلاً عن حقوقها ومستحقاتها السابقة، معربة عن رغبتها في التوصل إلى معالجة تحفظ حقوق الأطراف وتضمن استمرار الإنتاج والعاملين في المشروع".

وتابعت أن "مقترح التحول إلى نموذج (BOO) يبقى مرتبطاً باستكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، فيما تمثل استمرارية تشغيل المشروع وتسوية الالتزامات القائمة وتوفير متطلبات الإنتاج عوامل أساسية للحفاظ على مساهمته في تجهيز السوق المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية للصناعات التكريرية في العراق".

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
Play
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
Play
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
Play
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Play
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
Play
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
Play
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
Play
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
Play
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
Play
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
Play
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
Play
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Play
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
Play
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
Play
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
Play
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
Play
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11

اخترنا لك
البنك المركزي يرفع تخصيصات المصرف العقاري إلى 3 تريليونات دينار (وثيقة)
05:56 | 2026-10-18
الذهب يقترب من المليون دينار للمثقال في بغداد
05:22 | 2026-10-18
البنك المركزي يستحدث نظاماً إلكترونياً لاستبدال العملة التالفة
03:57 | 2026-10-18
ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار.. تجاوز الـ168 الفا
03:49 | 2026-10-18
مع الإغلاق.. قفزة بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
10:04 | 2026-10-17
النقد الدولي يدعم العراق ماليا
07:28 | 2026-10-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.