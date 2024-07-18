السومرية نيوز تنشر نتائج التعليم المهني الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات النهائية الدور الاول لطلبة التعليم المهني للعام الدراسي 2023-2024، والتي أعلنتها وزارة التربية عبر موقعها الرسمي.







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وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تعلن نتائج الإمتحانات الوزارية لطلبة التعليم المهني (بكافة فروعه) الدور الاول / للعام الدراسي 2023-2024".للاطلاع على النتائج اضغط هنا

