الكسوف والخسوف 2026: بدايات جديدة وانكشاف ملفات وتحولات عالمية!

يحمل عام 2026 معه سلسلة من الظواهر الفلكية اللافتة التي تستقطب اهتمام الباحثين والمهتمين بالفلك وفق ما رأت عالمة الفلك ، لما لها من رمزية وتأثيرات يربطها البعض بدورات التغيير على المستويات المناخية والاقتصادية وحتى السياسية. ومن خلال عقيقي عبر ، تتبدّى صورة عامٍ حافل بالكسوفات والخسوفات التي تُعدّ محطات فلكية ذات دلالات خاصة، قد تتزامن مع تحولات عالمية لافتة. في هذا النص نستعرض أبرز هذه الأحداث وتفسيراتها المحتملة.





كسوفان للشمس خلال العام

1) كسوف حلقي – 17 شباط / فبراير

وتقول عقيقي: "يقع الكسوف الأول في العام بتاريخ 17 شباط (فبراير)، ويكون كسوفاً حلقياً للشمس. يُعد هذا النوع من الكسوف من الظواهر التي تُظهر الشمس كحلقة مضيئة حول القمر، وقد يحمل دلالات تتعلق ببدايات جديدة أو انكشاف ملفات مؤجلة".

2) كسوف كلي – 12 آب / أغسطس

أما الكسوف الثاني فسيكون كسوفاً كلياً للشمس في 12 آب (أغسطس). ما يميز هذا الكسوف هو مساره؛ إذ سيمرّ فوق ، ، وشمال إسبانيا، وسيغطي أكثر من 90% من قرص الشمس في مناطق مثل:

• إيرلندا

•

•

•

تعتبر جاكلين عقيقي أن توقيت هذا الكسوف وتأثيره الجغرافي له دلالة مهمة، وقد يرتبط بأحداث اقتصادية أو سياسية في الدول الواقعة ضمن نطاقه، إضافة إلى تأثيرات عامة على المناخ وسوق الطاقة أو النقل.

للمزيد من التفاصيل، تابعوا



خسوفان للقمر خلال العام

خسوف أول – 2 و3 آذار / مارس

يشهد يوم الإثنين 2 والثلاثاء 3 آذار (مارس) خسوفاً كلياً للقمر، يتزامن مع اكتمال القمر بين برجي الأسد والعذراء.

وتوضح جاكلين عقيقي: "هذا الخسوف قد يشير رمزياً إلى صراع بين العقل والعاطفة، أو بين النظام والفوضى، بحسب الخلفية الفلكية للبرجين".

خسوف ثانٍ – 28 آب / أغسطس

يسجل العام أيضاً خسوفاً قمرياً ثانياً بتاريخ 28 آب (أغسطس). وقد يرتبط، وفق القراءة الفلكية، ببداية تحولات في ملفات إدارية أو قانونية، أو انتهاء مرحلة وبداية أخرى على المستوى الجماعي.



عامة وتأثيرات محتملة

ترى جاكلين عقيقي أن اجتماع الكسوفات والخسوفات في محطات حساسة من السنة قد يُشير إلى:

• تغييرات سياسية في أوروبا

• تحوّلات اقتصادية مرتبطة بالطاقة أو الأمن الغذائي

• تقلبات في أسواق المال

• ارتفاع حدّة الأحداث المناخية

وتؤكد أن الكسوفات لا تُحدث الأحداث بحد ذاتها، لكنها تتزامن مع قرارات أو تطورات تُظهِر ما كان خفياً أو مؤجلاً.



يبدو عام 2026 عاماً مليئاً بالإشارات الفلكية التي تفتح الباب أمام تغيّرات قد تُعيد تشكيل بعض المسارات العالمية. وبينما تبقى الظواهر الفلكية أحداثاً طبيعية بحتة، فإن القراءة الرمزية التي تقدمها جاكلين عقيقي تمنحها بُعداً تحليلياً يساعد على فهم السياقات الزمنية التي قد تبرز فيها القرارات والمفاجآت. ومع تعاقب الكسوفات والخسوفات عبر أشهر السنة، يبقى تتبع حركة السماء مرآة لمرحلة انتقالية قد تحمل للعالم جملة من التحوّلات.

يمكنكم مشاهدة توقعات الفلك لبرج وغيرها من الأبراج على





