توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
أخبار الأبراج
2025-12-13 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
في يوم فلكي مليء بالتقلبات والنشاطات المؤثرة، تكشف عالمة الفلك
جاكلين عقيقي
عن توقعات تحمل الكثير من الرسائل المهنية والعاطفية والصحية لعدد من المواليد. يوم يحمل نبضاً خاصاً، بعضه يدفع نحو إعادة الحسابات، وبعضه الآخر يفتح الأبواب لفرص غير منتظرة.
الثور
: ضغوط مكتومة… وحنان عاطفي يعيد التوازن
مهنياً: يتراجع مزاجك بسبب ضغوط مهنية لا تتمكن من تحديد مصدرها بوضوح، ما يجعلك أكثر حساسية تجاه التفاصيل الصغيرة. النصيحة الأبرز اليوم: اكتم مشاعرك وحافظ على هدوئك، فأي رد فعل غير محسوب قد يعرّضك لتفسيرات غير عادلة من الآخرين.
عاطفياً: على الجانب الآخر، قد تعيش لحظات دافئة مع الشريك تمنحك الاطمئنان الذي تفتقده. لطفه وحنانه يشكّلان الدعم الذي تحتاجه، فاحرص على التقدير كي لا تندم لاحقاً.
صحياً: الأدوية التي تتناولها تخفف أوجاع الظهر، إلا أن العلاج لا يكتمل من دون تمارين رياضية منتظمة تعيد لياقتك وتخفف التشنجات.
السرطان
: رؤية أوضح للمستقبل… وفتور عاطفي عابر
مهنياً:الدعم الذي تتلقاه في هذه الفترة يمهّد لك لتخطيط محكم لمستقبلك. تزداد قدرتك على التنظيم والتفكير البعيد، ما يجعل هذا اليوم مناسباً لاتخاذ قرارات حاسمة.
عاطفياً: قد تشعر اليوم بصعوبة في التواصل مع الشريك، ربما بسبب برود أو سوء فهم. ورغم ذلك، فإن الأمور لا تتجه نحو أزمة… فقط تحتاجان إلى مساحة من الهدوء وإعادة ضبط الإيقاع بينكما.
صحياً: لا تهمل أي إشارات يطلقها جسدك. استشر الطبيب فوراً إذا شعرت بأي عارض غير مألوف.
تابعوا جميع أخبار الأبراج والتوقعات على موقع
السومرية
،
اضغط هنا.
الأسد: نجاح لافت… وتدفّق عاطفي يحمل جديداً
مهنياً: تحصل على معلومات مهمة تساعدك على استكمال مشروع أو اتخاذ خطوة واثقة. قد تعود للبحث في بعض الحقائق بهدف التحقق، وهذا التعمّق يمنحك قوة قيادة لافتة تجعلك في موقع متقدم.
عاطفياً: القلب اليوم يتحرّك بثقة! الحدس قوي، والمشاعر واضحة، وقد تجد نفسك أمام تطورات عاطفية جميلة تعزز ارتباطك أو تدفعك لبدء خطوة عاطفية جديدة.
صحياً: احرص على صحة القلب، والتزم بأدويتك وتعليمات الطبيب، فالإهمال قد يسبب متاعب غير ضرورية.
القوس
: مفاجآت مهنية وأدوار قيادية… وثقة عاطفية عالية
مهنياً:يوم يحمل أخباراً مالية أو مهنية طارئة، بعضها يرتبط بشخص نافذ أو صاحب قرار، وقد ينعكس وضعه عليك بشكل مباشر. كن يقظاً ومستعداً للتعامل مع المستجدات.
عاطفياً: تشعر بأنك ممسك بزمام الأمور عاطفياً، وتتعامل بثقة ووضوح مع الشريك. التفاهم يسير بسلاسة، وقد تخطو خطوة جريئة تعزز العلاقة.
صحياً: ابدأ يومك بتمارين بسيطة قبل تناول أي مشروب منبّه لتضمن انطلاقة نشيطة ومفعمة بالحيوية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
