حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
نصائح مهنية واختبارات عاطفية.. توقعات الأبراج ليوم 18 كانون الأول
أخبار الأبراج
2025-12-18 | 02:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
97 شوهد
يحمل يوم 18 كانون الأول/ديسمبر طاقات فلكية دقيقة تدعو إلى الهدوء في اتخاذ القرارات، وتعزيز التواصل المهني والعاطفي، مع ضرورة الإصغاء إلى إشارات الجسد. وفي ما يلي أبرز توقعات الأبراج وفق ما تشير إليه حركة الكواكب لمواليد
الثور
،
السرطان
،
العذراء
،
العقرب
، والجدي.
الثور
،
السرطان
،
العذراء
،
العقرب
، والجدي.
برج الثور
مهنياً، ينصحك الفلك بمشاركة الأفكار والمعلومات مع المحيطين بك، والتعبير عن وجهة نظرك برويّة بعيداً عن المزاجية، مع ضرورة الاهتمام بالزملاء وعدم إهمالهم. عاطفياً، الغيرة قد تشكّل عبئاً على العلاقة، لذا حاول محاسبة نفسك قبل توجيه اللوم إلى الشريك. صحياً، التحسن الذي تشعر به ناتج عن التزامك بإرشادات خبراء التغذية.
برج السرطان
مهنياً، خطأ ارتكبته أخيراً قد يضعك في موقف محرج، لكن الاجتهاد كفيل بإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. عاطفياً، تواصلك مع الحبيب ودعمك له يجعلانك أقرب إليه في هذه المرحلة الحساسة. صحياً، مبادرة بسيطة كدعوة الأصدقاء إلى نزهة أو رحلة قصيرة تنعكس إيجاباً على نفسيتك.
تابع توقعات الابراج اليومية مع
جاكلين عقيقي
عبر
النقر هنا.
برج
العذراء
مهنياً، تشوشك النفسي ينعكس سلباً على أدائك ويشعرك بالملل، لكن هذا الوضع مؤقت وسرعان ما يتبدد. عاطفياً، اشتياقك للحبيب الغائب يسبب توتراً، لكنه قد يقوي الرابط بينكما عند اللقاء. صحياً، قد تتعرض لوعكة خفيفة تستدعي الراحة لفترة قصيرة قبل استعادة نشاطك.
برج العقرب
مهنياً، المثابرة هي مفتاحك اليوم لتحقيق أهداف طال انتظارها، خاصة أن الفرص باتت متاحة أكثر من السابق. عاطفياً، بعض المشاعر الزائدة قد تثقل العلاقة، ما يتطلب منك مزيداً من الرصانة والتوازن. صحياً، الاعتدال في الطعام والابتعاد عن الدسم يحميك من متاعب لاحقة.
برج
الجدي
مهنياً، الأجواء الفلكية داعمة لمبادراتك وتشجعك على التقدم بثقة، حتى لو واجهت بعض العوائق البسيطة. عاطفياً، الجو الهادئ مناسب للبقاء إلى جانب الحبيب وتقوية الروابط بعيداً عن الالتزامات الخارجية. صحياً، أنت في سباق مع الوقت لتحقيق أهدافك، فاحرص على عدم استنزاف طاقتك وإعطاء جسدك حقه من الراحة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
الميزان والعقرب… مفاجآت مهنية وعاطفية اليوم
05:10 | 2025-12-06
من سيلتقي بالحبيب اليوم؟ ومن سيحظى بالمال الكثير؟ إليكم توقعات الأبراج ليوم 12/12/2025!
02:29 | 2025-12-12
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
توقعات الفلك... نجاحات للجدي وتحديات عاطفية للميزان
04:44 | 2025-12-15
الابراج اليومية
توقعات 2026
السومرية
جاكلين عقيقي
ابراج
ابراج 2026
فلك
اسرار الأبراج
الابراج
ابراج سنة 2026
برج السرطان
برج العقرب
برج الثور
مع الحب
العذراء
السرطان
ديسمبر
+A
-A
برج الحوت في 2026: عام الفرص والانطلاق نحو النجاح... هذا ما ستحقّقه!
11:28 | 2025-12-16
سنة مفصلية وتحول جذري في حياة مولود برج الدلو... ماذا سيحصل لك في عام 2026؟
09:19 | 2025-12-16
سنة الحسم لمولود الجدي: ماذا يخبئ لك 2026؟
08:08 | 2025-12-16
نجاح مهني حاسم للميزان والجدي.. ونصائح عاجلة للعقرب والدلو!
02:38 | 2025-12-16
برج العقرب 2026.. سنة الانتفاضة والانطلاق
10:40 | 2025-12-15
برج القوس 2026.. سنة الصعود والتفوّق
04:49 | 2025-12-15
