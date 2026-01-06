يوم الحسم والفرص الذهبية للأبراج... لا تفوت قراءة توقعات الأبراج مع جاكلين عقيقي ليوم 6-1-2026!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552229-639032930750347713.jpeg
يوم الحسم والفرص الذهبية للأبراج... لا تفوت قراءة توقعات الأبراج مع جاكلين عقيقي ليوم 6-1-2026!
أخبار الأبراج
2026-01-06 | 05:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
328 شوهد
يشير اليوم الفلكي ليوم 6 يناير 2026 إلى وجود طاقة متباينة بين العمل والحياة الشخصية، حيث تتخللها فرص للتطور والتقدم، لكنها تتطلب تركيزًا وحسمًا في اتخاذ القرارات. عالمة الفلك
جاكلين عقيقي
توصي بمتابعة الأحداث بعقلانية وتجنب العشوائية، فالخيارات الصحيحة اليوم قد تؤثر على المستقبل القريب بشكل كبير.
برج الحمل
قد تواجه اليوم مواقف حساسة تتطلب منك الحذر، فهناك من يترقب أدنى هفوة لانتقادك أو نشر صورة سلبية عنك. حافظ على هدوئك وركز على إنجاز مهامك بثقة، ولا تسمح لأي ضغوط خارجية أن تؤثر على قراراتك.
برج الأسد
يشكل اليوم فرصة حاسمة لتحديد مستقبل أحد مشاريعك المهنية. الاجتهاد والانتباه للتفاصيل سيساعدك على تجاوز أي عقبة، وبمجرد تخطي هذه المرحلة ستفتح أمامك أيام أكثر إشراقًا ومليئة بالنجاحات.
برج الميزان
قد تجبرك ظروف طارئة على إعادة النظر في بعض القرارات المهنية. رغم التحديات، هذه المراجعة فرصة ذهبية للتطور، والاستفادة من الخبرات الجديدة التي ستسهم في تعزيز مسارك المهني.
برج الحوت
اليوم يتطلب الحسم قبل الغد، فالتردد قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية. رتب أولوياتك بعناية وحدد خطواتك القادمة بدقة، لتتمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق نتائج إيجابية.
لمعرفة جميع توقعات الأبراج مع عالمة الفلك
جاكلين عقيقي
،
اضغط هنا.
نصائح فلكية عامة لليوم
المهني: ركّز على التخطيط والتفكير الاستراتيجي لتجنب المفاجآت.
العاطفي: التواصل الواضح مع الشريك يحد من سوء التفاهم ويقوي العلاقة.
المالي: كن حذرًا في النفقات والاستثمارات، وحاول تجنب القرارات المتهورة.
الصحي: اهتم بالحفاظ على طاقتك، وخذ وقتًا للراحة لتجنب الإرهاق.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
من سيلتقي بالحبيب اليوم؟ ومن سيحظى بالمال الكثير؟ إليكم توقعات الأبراج ليوم 12/12/2025!
02:29 | 2025-12-12
توقعات الأبراج ليوم 4 كانون الثاني: حذر مهني وقرارات عاطفية دقيقة
01:08 | 2025-12-30
توقعات الأبراج ليوم السبت 20 كانون الأول 2025: توازن مطلوب بين الطموح والحذر
02:10 | 2025-12-20
خاص السومرية
أخبار الأبراج
السومرية
العراق
ابراج
برجك اليوم
جاكلين عقيقي
برج الميزان
برج الحوت
برج الأسد
الميزان
جاكلين
ﻹعادة
مشاري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
39.26%
02:38 | 2026-01-05
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
02:38 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
دوليات
25.16%
09:42 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
09:42 | 2026-01-05
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
محليات
19.49%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
محليات
16.09%
00:47 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
اخترنا لك
بين الانفراج والركود.. كيف تستقبل هذه الأبراج أول يوم من 2026؟
04:15 | 2026-01-01
"القمر الصياد" يفتح أبواب الحظ: لكن احذروا من غيرة العقرب واندفاع القوس!
03:00 | 2026-01-01
آخر يوم في عام 2025 فلكياً: قرارات مصيرية وبدايات نفسية جديدة لـ6 أبراج
01:08 | 2025-12-31
كيف ستكون نهاية العام عليك؟ إليكم توقعات الأبراج – 30 ديسمبر 2025
06:15 | 2025-12-30
توقعات الأبراج ليوم 4 كانون الثاني: حذر مهني وقرارات عاطفية دقيقة
01:08 | 2025-12-30
ماذا يحمل 28 كانون الأول لمواليد برج لأسد والميزان والدلو؟
06:48 | 2025-12-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.