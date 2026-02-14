الصفحة الرئيسية
ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟
أخبار الأبراج
2026-02-14 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
57 شوهد
تتوّقع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 14 حتّى الجمعة 20 شباط 2026 سلسلة من الاحداث الفلكية الحابسة للأنفاس والمفعمة بالحبّ.
يُّطل علينا هذا الأسبوع بحدث فلكي مهيب يخطف الأنظار تزامنًا مع احتفالات العالم بعيد الحب، حيث يتجهز القمر لولادة جديدة تترافق مع كسوف حلقي في برج
الدلو
. هذا الحدث ليس عابرًا، إذ يلتقي القمر في موقعه مع الشمس وبلوتون والمريخ، ممّا يخلق مربعًا فلكيًا فريدًا يبشر بمرحلة متألقة من النجاح والتقدم.
وبحسب الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، إنّ هذه الاصطفافات السماوية تفتح أبوابًا واسعة من الازدهار والود، وتغمر الأجواء بفيض من المجاملات واللقاءات العاطفية المليئة بالشغف، الأمر الذي يعزز جاذبية مواليد الأبراج الهوائية، الجوزاء والميزان والدلو، ويجعلهم محط اهتمام الجميع، ويدفع بهم إلى الصدارة في مجالاتهم المهنية والشخصية، مع احتمالات قوية لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
وبالانتقال إلى التفاصيل اليومية لحركة الأفلاك، نجد أن الأسبوع يبدأ بنسمات إيجابية لمواليد
الأبراج الترابية
؛ ففي يوم السبت، يستقر القمر في برج
الجدي
، مما يمنح مواليد
الثور
والعذراء والجدي انفراجًا ملموسًا ودعمًا معنويًا كبيرًا يساعدهم على تجاوز العقبات. ومع حلول يوم الأحد وحتى الثلاثاء، تتبدل الظروف بدخول القمر الجديد إلى برج الدلو متزامناً مع الكسوف الحلقي، لتنتقل دفة الحظ بقوة نحو مواليد الجوزاء والميزان والدلو، حيث يحصدون ثمار جهودهم في صفقات تجارية رابحة وأعمال مالية مثمرة.
أمّا مع انتصاف الأسبوع، وتحديدًا يومي الأربعاء والخميس، فينتقل القمر إلى
برج الحوت
المائي، لتبدأ سحابة الانفراجات بالهطول على مواليد
السرطان
والعقرب والحوت، الذين سيلمسون تحسناً واضحاً في حالتهم النفسية والعملية. ويختتم الأسبوع دورته يوم الجمعة بانتقال القمر إلى برج الحمل، بالتزامن مع دخول الشمس إلى برج
الحوت
، مما يضفي نوعاً من التوازن بين الحماس المتقد والهدوء العاطفي.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
وفي نظرة عامة على خارطة الكواكب، نلحظ تأثيرًا طاغيًا لطاقة الدلو بوجود الشمس والمريخ وبلوتون فيه، بينما يستمر المشتري في تقدمه داخل
برج السرطان
، وأورانوس في الثور، في حين يضفي وجود الزهرة وعطارد في الحوت لمسة من
الرقة
والحدس، تزامنًَا مع استقرار زحل ونبتون في برج الحمل. إنها لوحة فلكية متكاملة تدعو الجميع للتفاؤل واستثمار هذه الطاقات لصالح الحب والنمو والتطور.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
