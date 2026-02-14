ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟

تتوّقع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 14 حتّى الجمعة 20 شباط 2026 سلسلة من الاحداث الفلكية الحابسة للأنفاس والمفعمة بالحبّ.

يُّطل علينا هذا الأسبوع بحدث فلكي مهيب يخطف الأنظار تزامنًا مع احتفالات العالم بعيد الحب، حيث يتجهز القمر لولادة جديدة تترافق مع كسوف حلقي في برج . هذا الحدث ليس عابرًا، إذ يلتقي القمر في موقعه مع الشمس وبلوتون والمريخ، ممّا يخلق مربعًا فلكيًا فريدًا يبشر بمرحلة متألقة من النجاح والتقدم.

وبحسب الخبيرة الفلكية ، إنّ هذه الاصطفافات السماوية تفتح أبوابًا واسعة من الازدهار والود، وتغمر الأجواء بفيض من المجاملات واللقاءات العاطفية المليئة بالشغف، الأمر الذي يعزز جاذبية مواليد الأبراج الهوائية، الجوزاء والميزان والدلو، ويجعلهم محط اهتمام الجميع، ويدفع بهم إلى الصدارة في مجالاتهم المهنية والشخصية، مع احتمالات قوية لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة.

وبالانتقال إلى التفاصيل اليومية لحركة الأفلاك، نجد أن الأسبوع يبدأ بنسمات إيجابية لمواليد ؛ ففي يوم السبت، يستقر القمر في برج ، مما يمنح مواليد والعذراء والجدي انفراجًا ملموسًا ودعمًا معنويًا كبيرًا يساعدهم على تجاوز العقبات. ومع حلول يوم الأحد وحتى الثلاثاء، تتبدل الظروف بدخول القمر الجديد إلى برج الدلو متزامناً مع الكسوف الحلقي، لتنتقل دفة الحظ بقوة نحو مواليد الجوزاء والميزان والدلو، حيث يحصدون ثمار جهودهم في صفقات تجارية رابحة وأعمال مالية مثمرة.



أمّا مع انتصاف الأسبوع، وتحديدًا يومي الأربعاء والخميس، فينتقل القمر إلى المائي، لتبدأ سحابة الانفراجات بالهطول على مواليد والعقرب والحوت، الذين سيلمسون تحسناً واضحاً في حالتهم النفسية والعملية. ويختتم الأسبوع دورته يوم الجمعة بانتقال القمر إلى برج الحمل، بالتزامن مع دخول الشمس إلى برج ، مما يضفي نوعاً من التوازن بين الحماس المتقد والهدوء العاطفي.