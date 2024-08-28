"عبد الغفور البرعي" بالمناهج الدراسية

السومرية نيوز – دولي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تكشف عن الاستعانة بحوار من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بين شخصيتي "عبد الغفور البرعي وابنه عبد الوهاب" في منهاج اللغة العربية المقرر للصف الأول الإعدادي في مصر.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري أنه "لا صحة لوجود درس حول شخصية عبدالغفور البرعي من رواية "لن أعيش في جلباب أبي" بمنهاج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور 2024 والذي يطبق على الطلاب بداية العام الدراسي المقبل لأول مرة".

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لوسائل إعلام محلية، أن "الصورة المتداولة هي صورة من أحد الكتب الخارجية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024 /2025، وليس كتاب الوزارة".

وفي سياق متصل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إرجاء تنفيذ قرارات إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بسبب صعوبة صياغة المناهج الجديدة في الفترة الزمنية القصيرة المتبقية قبل بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه، نفى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة، صحة هذه الأنباء، وأكد "عدم وجود أي تراجع عن تنفيذ قرارات إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026".

وقال زلطة إن "ما يتم تداوله غير صحيح، ووزارة التربية والتعليم ماضية في تطبيق قرارات إعادة الهيكلة بدءًا من العام الدراسي القادم".