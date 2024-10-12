حزب الله يعلن استهداف قوة "إسرائيلية" حاولت التسلل

أعلن اللبناني، مساء السبت، عن استهداف قوة "إسرائيلية" حاولت التسلل إلى الأراضي .

وقال الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي من جهة موقع رامية إستهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند 10:45 من مساء يوم السبت 12-10-2024 بصاروخ موجه".

وأضاف البيان "أوقعوهم بين قتيل وجريح".