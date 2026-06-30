تعليق إيراني جديد يخص مذكرة التفاهم مع أمريكا

أعلنت ، الثلاثاء، أنها ستبحث يوم غد في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع .

وقالت الخارجية الإيرانية، "نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم"، مضيفة "نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول".

ولفتت الخارجية الإيرانية الى أن "البند 13 واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على "، مشيرة الى أن "إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية".

يشار الى أن وأمريكا أعلنتا في (18 حزيران 2026) عن توقيع مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 حزيران، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في ، مع تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.