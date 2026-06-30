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تعليق إيراني جديد يخص مذكرة التفاهم مع أمريكا

دوليات

2026-06-30 | 12:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعليق إيراني جديد يخص مذكرة التفاهم مع أمريكا
المصدر:
وكالات
303 شوهد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أنها ستبحث يوم غد في قطر تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية، "نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم"، مضيفة "نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول".
 
ولفتت الخارجية الإيرانية الى أن "البند 13 واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان"، مشيرة الى أن "إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية".
 
يشار الى أن إيران وأمريكا أعلنتا في (18 حزيران 2026) عن توقيع مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 حزيران، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في مضيق هرمز، مع تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.
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